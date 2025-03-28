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مراسل الجديد: غارة من مسيرة اسرائيلية على طريق نهر يحمر الشقيف واستشهاد عاملين سوريين
2025-03-28 | 09:41
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مراسل الجديد: غارة من مسيرة اسرائيلية على طريق نهر يحمر الشقيف واستشهاد عاملين سوريين
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