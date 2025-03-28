مصادر أميركية للجديد: واشنطن تحمل الدولة اللبنانية والجيش اللبناني مسؤولية العمل بجهد أكبر لضبط إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية

معلومات الجديد عن الاجتماع الذي عقد في جدة بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري: شهد اتفاقاً على إنهاء المعارك الحدودية بين لبنان وسوريا وشكل بداية الطريق لترسيم الحدود بين البلدين