الجديد عرضت... والدولة تحركت!
بعد عرض قناة "الجديد" تقرير حول ملف الفساد في مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة)، أحال مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار التحقيق إلى شعبة المعلومات لمتابعة القضية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام جمعية ممثلي المصنعين العالميين للمركبات في لبنان أن الوضع في "النافعة" لن يستمر على ما هو عليه، وأنه سيتم معاقبة المرتكبين بغض النظر عن هوياتهم. وأضاف عون أن الحل الشامل لمشاكل سوء الإدارة والفساد في لبنان يكمن في تحقيق الحكومة الإلكترونية، مؤكدًا سعيه الجاد، بالتعاون مع الحكومة، لتحقيق هذا الهدف.