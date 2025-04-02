الجديد عرضت... والدولة تحركت!

كان يفترَض بنائبة المبعوث الأميركي الى الشرقِ الأوسط مورغان أورتاغوس أن تصل الى بيروت هذا الأسبوع إلا أنَّ الواقع الميداني والتطوراتِ الأمنيةَ المرتبطة بعملياتِ إطلاق الصواريخ والردَّ الإسرائيلي كلُّها معطيات تتقدم على الدبلوماسية الدولية وفي المعلومات أن زيارةَ أورتاغوس لم يُحدَّد موعدُها حتى اللحظة وقد تؤجَّل في الوقت الحالي بناءً لنصيحةٍ أميركية وقد علمت الجديد أن لجنةَ مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار وخلال اجتماعها قبل أسابيعَ في الناقورة أَبلغت الحاضرين بأن هذا اللقاء هو الاخيرُ مع اللجنة على أن يُعلَّقَ عملُها بانتظار تشكيل اللجان لاستكمال البحث في الملفات والنقاط العالقة.