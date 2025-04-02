مصادر دبلوماسية لـ "الجديد": باريس تدعم مقترح الرئيس عون بالحوار حول نزح سلاح حزب الله على أن يتم تحدي جدول زمني لذلك .

مصادر دبلوماسية غربية للجديد: مواقف الرئيس عون من باريس تتفاعل في الكواليس الدبلوماسية بين واشنطن والرياض وسط استياء من تبرئة عون لحزب الله في عملية إطلاق الصواريخ