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مصادر دبلوماسية لـ "الجديد": مبادرة فرنسية مع واشنطن لتخفيف التصعيد الإسرائيلي والذهاب إلى سبل آخرى لنزع سلاح حزب الله
2025-04-02 | 12:58
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مصادر دبلوماسية لـ "الجديد": مبادرة فرنسية مع واشنطن لتخفيف التصعيد الإسرائيلي والذهاب إلى سبل آخرى لنزع سلاح حزب الله
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محليات
دبلوماسية
"الجديد":
مبادرة
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واشنطن
لتخفيف
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