مراسل الجديد: طائرات العدو تستهدف سيارة من نوع رابيد في بلدة علما الشعب وسقوط جريح

مصادر دبلوماسية لـ "الجديد": من المتوقع أن تكون زيارة مورغان أورتاغوس عالية السقف بخصوص التزام لبنان باتفاق وقف النار والا ستدعم اسرائيل في حق الدفاع عن النفس