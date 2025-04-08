بالفيديو: وين بتصير هيدي غير بلبنان؟

في اول قرار قضائي ظني بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، افادت مراسلة الجديد ان قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي اصدر قرارا ظنياً في ملف "حساب الاستشارات" واعتبر ان افعال سلامة من نوع الجنايات، أقدم فيه على "سرقة وهدر الاموال العامة، والتزوير واستعمال المزور، والاختلاس، والاثراء غير المشروع"، على ان يحال الملف الى الهيئة الاتهامية.



وأفادت مراسلة الجديد بإعتبار افعال المدعى عليهما ميكي تويني ومروان عيسى الخوري من نوع التدخل في الجنايات الحاصلة في حساب الاستشارات.



