النائب رازي الحاج لـ "هنا بيروت": سلاح الحزب لم يتمكن من أداء الوظيفة التي وُضع من أجلها فلم يستطع ردع إسرائيل ولا حماية أهل الجنوب وهو ذريعة لاستمرار الإحتلال