مراسلة الجديد: اللواء ابراهيم سيعلم القاضي بيطار أنه تقدم بدعوى مخاصمة على ان يتخذ المحقق العدلي قراره بين متابعة الإستجواب أو التوقف لحين البت بدعوى المخاصمة