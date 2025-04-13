ديانا منعم لـ وهلق شو: نطالب بإعادة هيكلة المصارف منذ العام 2019 وإنصاف المودعين وأن تتحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية

نائب مجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان نجاد فارس لـ وهلق شو: اجتماعات أورتاغوس كانت بنّاءة لكن عهد ترامب يختلف عن عهد بايدن وبرأيي فإن إعادة الإعمار والدعم الخارجي مشروطان بتسليم السلاح