أمين السر العام في الحزب الاشتراكي ظافر ناصر لـ وهلق شو: التناقض في مقاربة ملف السلاح بين القوى السياسية يُنتج خطابًا سياسيًا متوترًا في حين أن الثابت الذي يجب أن ننطلق منه هو تطبيق القوانين الدولية