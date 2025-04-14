معلومات الجديد: الوزير السابق نهاد المشنوق تبلّغ موعد جلسة إستجوابه أمام المحقق العدلي في ملف إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار والتي قررت يوم الخميس المقبل الساعة الـ 10 صباحاً

ردّ الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري على ما ورد في تقرير قناة الجديد، وقال إن "الأمانة العامة هي هيئة تتابع تنفيذ أحكام الاتفاقيات والمعاهدات و تُعتبر منظمة اقليمية تتمتع بحصانةِ جامعة الدول العربية نفسِها"، مشيراً إلى أن "موازنة المجلس الأعلى السوري اللبناني تُموَّل مناصفةً من الدولتين، وتبلغ حصة لبنان منها 425 ألف دولار، وما زالت تُرصد على اساس 1500 ليرة لبنانية للدولار".
مقدمة النشرة المسائية:مِلفات "بِلا حدود" رَفعَها رئيسُ الحكومة نواف سلام الى دمشق بمفعولٍ رجعي عن زمنِ النظامِ السابق، وفَتحَ اوراقَها مع الرئيسِ السوري احمد الشرع واركانِ حكومتِه. وعلى قاعدةْ "حُسن الجوار" جرى سَيلانُ القضايا الشائكة وتمّ استعراضُها دُفعةً واحدة وإحالةُ بعضِها الى لجانٍ مختصة بينَ البلدين تمهيداً لدرسِها..
وصل الأمير يزيد بن فرحان فجر اليوم إلى بيروت، حيث عقد خلوة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون. وأفادت معلومات الجديد بأن الأمير يزيد يسعى لتنظيم لقاء ثانٍ في جدة مع وزيري الدفاع اللبناني والسوري، لبحث ملفات حساسة تتعلق بالحدود والمخدرات، فضلاً عن تعديل اتفاق المحكومين بين البلدين.