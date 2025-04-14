معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان يسعى للقاء ثانٍ في جدة مع وزيري الدفاع اللبناني والسوري لبحث الحدود والمخدرات وتعديل اتفاق المحكومين

ردّ الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري على ما ورد في تقرير قناة الجديد، وقال إن "الأمانة العامة هي هيئة تتابع تنفيذ أحكام الاتفاقيات والمعاهدات و تُعتبر منظمة اقليمية تتمتع بحصانةِ جامعة الدول العربية نفسِها"، مشيراً إلى أن "موازنة المجلس الأعلى السوري اللبناني تُموَّل مناصفةً من الدولتين، وتبلغ حصة لبنان منها 425 ألف دولار، وما زالت تُرصد على اساس 1500 ليرة لبنانية للدولار".