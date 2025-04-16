مراسلة الجديد: التوجّه هو لرفع جلسة اللجان المشتركة على أن تُستأنف عند الساعة 4 من بعد ظهر اليوم لاستكمال النقاش

العودة الى الأعلى مراسلة الجديد: هناك توجّه عام نحو إقرار قانون رفع السرية المصرفية