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مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت بلدة ام التوت في القطاع الغربي
2025-04-17 | 05:10
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مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت بلدة ام التوت في القطاع الغربي
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