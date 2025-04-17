كيف كسر نهاد المشنوق التضامن الوزاري.. في النشرة الاخبارية بعد قليل

مصادر دبلوماسية للجديد: باريس وبالتنسيق مع السعودية ارجأت المؤتمر الذي كان يفترض أن ينعقد قريباً لإعادة إعمار لبنان إلى الخريف المقبل دون تحديد موعد ثابت لذلك إفساحاً بالمجال للحكومة لتنفيذ الإصلاحات