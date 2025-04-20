إنفجار يتسبّب بإشتعال آلية للجيش في بريقع.. تفاصيل إضافية مع مراسل الجديد



إنفجار يتسبّب بإشتعال آلية للجيش في بريقع.. تفاصيل إضافية مع مراسل الجديد