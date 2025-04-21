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2025-04-21 | 13:02
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معلومات الجديد عن سجال أورتاغوس – جنبلاط: تدخل سعودي حصل على خط كليمنصو لوقف السجال فتجاوب رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط قائلاً "إذا هني كفوا، أنا رح كفي"
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