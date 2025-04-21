معلومات الجديد عن سجال أورتاغوس – جنبلاط: تدخل سعودي حصل على خط كليمنصو لوقف السجال فتجاوب رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط قائلاً "إذا هني كفوا، أنا رح كفي"