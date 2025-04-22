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مصادر دبلوماسية للجديد: الأيام المقبلة ستعطي المؤشرات ما اذا كان اتفاق ترامب نتنياهو سيطيح بالمفاوضات التقنية بين طهران وواشنطن
2025-04-22 | 09:12
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مصادر دبلوماسية للجديد: الأيام المقبلة ستعطي المؤشرات ما اذا كان اتفاق ترامب نتنياهو سيطيح بالمفاوضات التقنية بين طهران وواشنطن
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