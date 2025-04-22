مصادر دبلوماسية للجديد: الأيام المقبلة ستعطي المؤشرات ما اذا كان اتفاق ترامب نتنياهو سيطيح بالمفاوضات التقنية بين طهران وواشنطن

مصادر سياسية مقربة من حزب الله للجديد: حرية حركة اسرائيل يقابلها تصعيد كلامي من الحزب حول السلاح وهذا ما يمكن أن يكون معركة استنزاف طويلة يستطيع أن يتحملها الحزب