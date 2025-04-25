حسام مطر: الحزب إيجابي بشأن السلاح.. وجعجع يسعى ليكون الحاكم الأول

وقال في حديث لـ "الجديد"، إن "هناك منطقًا في لبنان يهدف إلى نزع سلاح الحزب والتحول إلى محمية أميركية"، مشيرًا إلى أن "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يسعى بدوره كي يصبح الحاكم الأول في لبنان".

ولفت مطر إلى أن "تهديد حزب الله وتخييره بين نزع السلاح أو تجدّد الحرب، أشبه بتخييره بين الانتحار أو احتمال الموت"، معتبرًا أن "هناك طرفًا في لبنان يكرر كلام بنيامين نتنياهو يوميًا، ويسعى إلى فرض التهميش والتطهير السياسي، ويستغل الصراعات الموجودة دون ضوابط أخلاقية".

وأضاف مطر: "تركيا ستمد نفوذها في سوريا، وإسرائيل ستفعل الشيء نفسه، وبالتالي، فإن أي طرف يشعر بأن موازين القوى اختلت لصالحه سيحوّل مرحلة التنافس إلى صراع، ولبنان سيدخل فيها حتمًا".

وختم مطر بالتشديد على أن "واشنطن والمصارف مسؤولة رئيسية عن انهيار البلد، والتركيز على السلاح هدفه حرف النظر عن ضرورات الإصلاح السياسي والاقتصادي"، محذرًا من أن "أصحاب مقولة نزع السلاح لن تكون هذه آخر مطالبهم. ففي حال سلّم الحزب سلاحه، هناك سلسلة مطالب ستتبع هذه الخطوة، كالمطالبة بتفكيك جناحه العسكري والسياسي، لأن هناك من يسعى إلى تغليب ميزان القوى الإقليمي لصالحه كي يتسلط على لبنان".