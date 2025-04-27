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الصحافية سابين عويس لـ #وهلق_شو: خلال مناقشة مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية أرسل وزير المالية ياسين جابر رسالة عبر الواتساب من واشنطن تتضمن بعض التعديلات التقنية التي طلبها صندوق النقد الدولي
2025-04-27 | 16:04
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الصحافية سابين عويس لـ #وهلق_شو: خلال مناقشة مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية أرسل وزير المالية ياسين جابر رسالة عبر الواتساب من واشنطن تتضمن بعض التعديلات التقنية التي طلبها صندوق النقد الدولي
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