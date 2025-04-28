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الجيش الإسرائيلي: سنواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل ولمنع حزب الله من إعادة بناء نفسه
الجيش الإسرائيلي: سنواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل ولمنع حزب الله من إعادة بناء نفسه
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مراسل الجديد: تحليق دائري مستمر للطائرات المسيرة فوق منطقة محددة بالضاحية الجنوبية لبيروت
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خاص الجديد
محليات
الجديد:
تحليق
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مستمر
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المسيرة
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الجنوبية
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"السلاح السني أولا".. محمد بركات يكشف شرط حزب الله لتسليم سلاحه (فيديو)
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