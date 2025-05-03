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معلومات الجديد: إطلاق سراح امين عام الجبهة الشعبية القيادة العامة طلال ناجي منذ قليل وهو الان في بيته وبصحة جيدة
معلومات الجديد: إطلاق سراح امين عام الجبهة الشعبية القيادة العامة طلال ناجي منذ قليل وهو الان في بيته وبصحة جيدة
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2025-05-03 | 10:02
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هنا بيروت - كمال فغالي - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - كمال فغالي - الحلقة الكاملة
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معلومات الجديد: إطلاق سراح امين عام الجبهة الشعبية القيادة العامة طلال ناجي منذ قليل وهو الان في بيته وبصحة جيدة
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معلومات الجديد: إطلاق سراح امين عام الجبهة الشعبية القيادة العامة طلال ناجي منذ قليل وهو الان في بيته وبصحة جيدة
13:30
اللواء شقير للجديد: تم اتخاذ إجراءات دقيقة لمراقبة المعابر والتدقيق في حركة الدخول والخروج منعاً لأي خرق أو توتر أمني مع التأكيد على التعامل مع الحالات الانسانية القادمة من جرمانا والسويداء
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اللواء شقير للجديد: طالبتُ ممثلي حركة حماس بتسليم المتهمين الأربعة بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان إلا أنهم طلبوا مهلة 48 ساعة لتسليم المطلوبين وهذه المدة القصوى لتسليمهم إلى مخابرات الجيش
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13:35
معلومات الجديد: إطلاق سراح امين عام الجبهة الشعبية القيادة العامة طلال ناجي منذ قليل وهو الان في بيته وبصحة جيدة
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13:30
اللواء شقير للجديد: تم اتخاذ إجراءات دقيقة لمراقبة المعابر والتدقيق في حركة الدخول والخروج منعاً لأي خرق أو توتر أمني مع التأكيد على التعامل مع الحالات الانسانية القادمة من جرمانا والسويداء
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الأمن العام اللبناني "يطوّق" حماس!
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