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2025-05-05 | 04:21
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النائب آلان عون لـ الجديد عن الإنتخابات البلدية والإختيارية: يوم أمس كان إختباراً كبيراً وعبرة وفي حارة حريك تمّ التعاطي معي بكيدية وجبران باسيل فرض حرب إلغاء ولكنّه لم يُوفّق
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النائب آلان عون لـ الجديد عن الإنتخابات البلدية والإختيارية: يوم أمس كان إختباراً كبيراً وعبرة وفي حارة حريك تمّ التعاطي معي بكيدية وجبران باسيل فرض حرب إلغاء ولكنّه لم يُوفّق
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آلان عون لـ الجديد: كان من المفترض أن لا تُشن حرب إلغاء لا على شخصي ولا على العائلات وما حصل بالأمس عبرة أيضاً للثنائي الشيعي من ناحية عدم التعاطي بفوقية مع الأطراف الأخرى
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