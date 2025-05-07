ستريدا جعجع لـ"الجديد": معركة سياسية بوجه متنطّحين.. وويليام طوق يردّ!

أكدت النائب ستريدا جعجع لـ"الجديد" أن "القوات اللبنانية" تخوض معركة سياسية في منطقة بشرّي ضد مجموعة من المتنطّحين المدعومين من النائب ويليام طوق. وأضافت أن اللائحة المقابلة التي يقدّمها طوق تفتقر إلى الدعم من حزب وازن قادر على إدارة شؤون البلدية وتنفيذ مشاريع إنمائية كبيرة للمنطقة.



من جهته، ردّ النائب ويليام طوق في حديث لـ"الجديد" بالقول إنه فوجئ بلائحة "معلّبة" لدى "القوات" حيث لا يوجد تجانس بين أعضائها سوى الولاء السياسي. كما أضاف طوق أنه يرفض أن تكون البلدية خاضعة لأي جهة أو حزب في بشرّي.