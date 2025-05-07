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خاص الجديد

هكذا توزّعت حصص "الأحزاب" في بلديات المدن والمناطق

2025-05-07 | 14:34
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هكذا توزّعت حصص &quot;الأحزاب&quot; في بلديات المدن والمناطق
هكذا توزّعت حصص "الأحزاب" في بلديات المدن والمناطق

هكذا توزّعت حصص "الأحزاب" في بلديات المدن والمناطق

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هكذا توزّعت حصص "الأحزاب" في بلديات المدن والمناطق

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الكشف عن "مفاجأة" ترامب للـ "منطقة"!
13:34

الكشف عن "مفاجأة" ترامب للـ "منطقة"!

أفادت مصادر دبلوماسية أميركية لـ "الجديد" بأن المفاجأة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل زيارته للسعودية وقطر والإمارات، تتعلق بانضمام بعض الدول في المنطقة إلى اتفاقيات السلام الإبراهيمية.

وأضافت المصادر أن الزيارة ستناقش بنودًا رئيسية، منها اتفاقية أمنية بين واشنطن والرياض، بناء مفاعل نووي سلمي في السعودية تحت إشراف ودعم أميركي، بالإضافة إلى موضوع حل الدولتين وفق المبادرة العربية للسلام.

13:34

الكشف عن "مفاجأة" ترامب للـ "منطقة"!

أفادت مصادر دبلوماسية أميركية لـ "الجديد" بأن المفاجأة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل زيارته للسعودية وقطر والإمارات، تتعلق بانضمام بعض الدول في المنطقة إلى اتفاقيات السلام الإبراهيمية.

وأضافت المصادر أن الزيارة ستناقش بنودًا رئيسية، منها اتفاقية أمنية بين واشنطن والرياض، بناء مفاعل نووي سلمي في السعودية تحت إشراف ودعم أميركي، بالإضافة إلى موضوع حل الدولتين وفق المبادرة العربية للسلام.

ستريدا جعجع لـ"الجديد": معركة سياسية بوجه متنطّحين.. وويليام طوق يردّ!
13:27

ستريدا جعجع لـ"الجديد": معركة سياسية بوجه متنطّحين.. وويليام طوق يردّ!

أكدت النائب ستريدا جعجع لـ"الجديد" أن "القوات اللبنانية" تخوض معركة سياسية في منطقة بشرّي ضد مجموعة من المتنطّحين المدعومين من النائب ويليام طوق. وأضافت أن اللائحة المقابلة التي يقدّمها طوق تفتقر إلى الدعم من حزب وازن قادر على إدارة شؤون البلدية وتنفيذ مشاريع إنمائية كبيرة للمنطقة.

من جهته، ردّ النائب ويليام طوق في حديث لـ"الجديد" بالقول إنه فوجئ بلائحة "معلّبة" لدى "القوات" حيث لا يوجد تجانس بين أعضائها سوى الولاء السياسي. كما أضاف طوق أنه يرفض أن تكون البلدية خاضعة لأي جهة أو حزب في بشرّي.

13:27

ستريدا جعجع لـ"الجديد": معركة سياسية بوجه متنطّحين.. وويليام طوق يردّ!

أكدت النائب ستريدا جعجع لـ"الجديد" أن "القوات اللبنانية" تخوض معركة سياسية في منطقة بشرّي ضد مجموعة من المتنطّحين المدعومين من النائب ويليام طوق. وأضافت أن اللائحة المقابلة التي يقدّمها طوق تفتقر إلى الدعم من حزب وازن قادر على إدارة شؤون البلدية وتنفيذ مشاريع إنمائية كبيرة للمنطقة.

من جهته، ردّ النائب ويليام طوق في حديث لـ"الجديد" بالقول إنه فوجئ بلائحة "معلّبة" لدى "القوات" حيث لا يوجد تجانس بين أعضائها سوى الولاء السياسي. كما أضاف طوق أنه يرفض أن تكون البلدية خاضعة لأي جهة أو حزب في بشرّي.

هنا بيروت - سجيع عطية - الحلقة الكاملة
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09:39
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هنا بيروت - سجيع عطية - الحلقة الكاملة

هنا بيروت - سجيع عطية - الحلقة الكاملة

09:39

هنا بيروت - سجيع عطية - الحلقة الكاملة

هنا بيروت - سجيع عطية - الحلقة الكاملة

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