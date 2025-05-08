سلاح "حزب الله" إلى الحل.. والمهلة الأخيرة لـ "حماس"!
أوساط قريبة من الرئاسة الأولى ترفض الكشف عن تفاصيل مسار البحث في ملف سلاح حزب الله، إلا أن معلومات "الجديد" تؤكد أن الملف قيد الحلحلة، وأن التواصل بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لم ينقطع. ويجري حالياً إعداد خريطة طريق لمقاربة الملف ضمن ما ورد في خطاب القسم، خصوصاً لجهة وضع سياسة أمن وطني تتضمن استراتيجية دفاعية.
وتشير المصادر إلى أن الملف بحاجة إلى وقت نظراً لدقته، خصوصاً في ما يتعلق بتسليم السلاح وترتيباته وضماناته، في ظل تطورات إقليمية متسارعة.
وفي ملف المطلوبين من حماس، فقد مُنحت الحركة مهلة زمنية محددة لتسليمهم والامتثال لواجباتها تجاه الدولة اللبنانية. وإذا لم تستجب، فسيُصار إلى حظر نشاطها نهائيًا، مع التأكيد أن المهلة غير مفتوحة.