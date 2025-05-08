سلاح "حزب الله" إلى الحل.. والمهلة الأخيرة لـ "حماس"!

وتشير المصادر إلى أن الملف بحاجة إلى وقت نظراً لدقته، خصوصاً في ما يتعلق بتسليم السلاح وترتيباته وضماناته، في ظل تطورات إقليمية متسارعة.وفي ملف المطلوبين من حماس، فقد مُنحت الحركة مهلة زمنية محددة لتسليمهم والامتثال لواجباتها تجاه الدولة اللبنانية. وإذا لم تستجب، فسيُصار إلى حظر نشاطها نهائيًا، مع التأكيد أن المهلة غير مفتوحة.