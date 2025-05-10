هل اتُخذ القرار بإقفال القرض الحسن؟

وسط الجدل حول إغلاق بعض فروع جمعية "القرض الحسن" والمواجهات التي يتعرض لها حزب الله، ماذا قال الكاتب الاقتصادي منير يونس؟



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