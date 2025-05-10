هل اتُخذ القرار بإقفال القرض الحسن؟@Mouniryouniss@adamchams pic.twitter.com/PFtz8LCxkQ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 10, 2025
هل اتُخذ القرار بإقفال القرض الحسن؟@Mouniryouniss@adamchams pic.twitter.com/PFtz8LCxkQ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 10, 2025
هل اتُخذ القرار بإقفال القرض الحسن؟@Mouniryouniss@adamchams pic.twitter.com/PFtz8LCxkQ
هنا بيروت - ديانا البابا - الحلقة الكاملة
أفادت مصادر أمنية لقناة "الجديد" أن دوريّة من مديريّة الشمال الإقليميّة في أمن الدّولة – مكتب طرابلس، أوقفت شخصين لبنانيين بالجرم المشهود أثناء بيع بطاقاتهما الإنتخابية لقاء مبالغ مالية.
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