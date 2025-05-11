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مراسلة الجديد: فوز لائحة "وحدة حلبا" برئاسة عبد الحميد الحلبي بـ18 مقعدًا على لائحتي "بالتضامن حلبا أجمل" و"حلبا المدينة"
2025-05-11 | 16:05
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مراسلة الجديد: فوز لائحة "وحدة حلبا" برئاسة عبد الحميد الحلبي بـ18 مقعدًا على لائحتي "بالتضامن حلبا أجمل" و"حلبا المدينة"
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مراسلة الجديد: فوز لائحة "وحدة حلبا" برئاسة عبد الحميد الحلبي بـ18 مقعدًا على لائحتي "بالتضامن حلبا أجمل" و"حلبا المدينة"
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محليات
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