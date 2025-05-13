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2025-05-13 | 08:20
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النائب حيدر ناصر لـ "هنا بيروت": لا أحبذ عملية إعادة الإنتخابات في طرابلس لأنها ستكون محبطة ومبهجة لفريق دون فريق خضنا هذه الإنتخابات وهناك مجال للطعن وكلي ثقة بالمؤسسات الحكومية
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النائب حيدر ناصر لـ "هنا بيروت": لا أحبذ عملية إعادة الإنتخابات في طرابلس لأنها ستكون محبطة ومبهجة لفريق دون فريق خضنا هذه الإنتخابات وهناك مجال للطعن وكلي ثقة بالمؤسسات الحكومية
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وزير الداخلية ردًا على سؤال "الجديد": تأجيل الانتخابات كان خيارًا مطروحًا في السنوات السابقة لكن طرابلس كما غيرها اليوم بحاجة إلى تجديد العمل البلدي واحترام القوانين هو الدستور لذلك لم نسمح بمخالفتها
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