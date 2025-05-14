مراسل الجديد: أعضاء المجلس البلدي في جونية ينتخبون فيصل افرام رئيساً ورشيد هيكل الخازن نائباً له

تحضيرات القمة العربية من بغداد مع محمد فرحات خلال النشرة الاخبارية

تحضيرات القمة العربية من بغداد مع محمد فرحات خلال النشرة الاخبارية

تحضيرات القمة العربية من بغداد مع محمد فرحات خلال النشرة الاخبارية

ذهب المطار لمن؟ | في النشرة المسائية مع رياض قبيسي

ذهب المطار لمن؟ | في النشرة المسائية مع رياض قبيسي

ذهب المطار لمن؟ | في النشرة المسائية مع رياض قبيسي

رمزي نهرا سقط بضربة بلدية.. ما هو مساره في محافظة طرابلس | التفاصيل في النشرة المسائية مع ليال بو موسى