أستاذ القانون في جامعة بيروت العربية علي مراد لـ #هنا_بيروت: النظام السياسي في لبنان لا يحب الانتخابات البلدية لأنها تربك الأحزاب التي تتبع العائلات في بعض المناطق الصغيرة إلى حد ما