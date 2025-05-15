عباس الحاج احمد لـ #هنا_بيروت: فكرة الـ 6 نواب مضحكة وأكثر من 16 مجموعة من المغتربين تعمل على قانون الانتخاب كي نقول أننا القوة الأساسية القادرة على إعادة الإعمار في لبنان