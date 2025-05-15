الناشطة ليما سلوم لـ #هنا_بيروت: نتابع عن قرب الأحداث السياسية التي تحصل في لبنان والتغيير يجب أن يبدأ من الشعب خاصة أن الإهمال الحاصل في البلد نتحمل جزءاً من مسؤوليته في الإقتراع

العودة الى الأعلى الناشطة نانسي اسطفان لـ #هنا_بيروت: رابطنا بلبنان قوي ولسنا بحاجة لأحد كي يحسن أمورنا في الاغتراب ووعي المغترب بمقاربة المرشحين أكبر من المقيمين ما يثير خوف الطبقة السياسية