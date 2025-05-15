الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:33
"حيازة مواد إباحية لأطفال".. كاهن تحت الإقامة الجبرية!
09:54
ترامب يزور مسجد الشيخ زايد (شاهد الفيديو)
05:10
توتّر شديد وتعليق مشانق.. ماذا يحصل داخل سجن رومية؟ (فيديو)
04:40
موجة غضب جديدة في سجن رومية (فيديو)
04:14
طقس لبنان.. إستعدوا لكتل هوائية حارة
خاص الجديد
هنا بيروت - علي مراد - الحلقة الكاملة
2025-05-15 | 10:38
A-
A+
هنا بيروت - علي مراد - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - علي مراد - الحلقة الكاملة
مقالات ذات صلة
الحدث - علي مراد - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - صلاح سلام - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - علي مراد - الحلقة الكاملة
خاص الجديد
محليات
بيروت
الحلقة
الكاملة
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: إستهداف غرفة جاهزة في بلدة عديسة فجر اليوم
بالوقائع والأدلة.. لهذا السبب أُقيل محافظ الشمال رمزي نهرا
اقرأ ايضا في خاص الجديد
08:48
الناشطة ليما سلوم لـ #هنا_بيروت: نتابع عن قرب الأحداث السياسية التي تحصل في لبنان والتغيير يجب أن يبدأ من الشعب خاصة أن الإهمال الحاصل في البلد نتحمل جزءاً من مسؤوليته في الإقتراع
08:48
الناشطة ليما سلوم لـ #هنا_بيروت: نتابع عن قرب الأحداث السياسية التي تحصل في لبنان والتغيير يجب أن يبدأ من الشعب خاصة أن الإهمال الحاصل في البلد نتحمل جزءاً من مسؤوليته في الإقتراع
08:32
الناشطة نانسي اسطفان لـ #هنا_بيروت: رابطنا بلبنان قوي ولسنا بحاجة لأحد كي يحسن أمورنا في الاغتراب ووعي المغترب بمقاربة المرشحين أكبر من المقيمين ما يثير خوف الطبقة السياسية
08:32
الناشطة نانسي اسطفان لـ #هنا_بيروت: رابطنا بلبنان قوي ولسنا بحاجة لأحد كي يحسن أمورنا في الاغتراب ووعي المغترب بمقاربة المرشحين أكبر من المقيمين ما يثير خوف الطبقة السياسية
08:31
عباس الحاج احمد لـ #هنا_بيروت: فكرة الـ 6 نواب مضحكة وأكثر من 16 مجموعة من المغتربين تعمل على قانون الانتخاب كي نقول أننا القوة الأساسية القادرة على إعادة الإعمار في لبنان
08:31
عباس الحاج احمد لـ #هنا_بيروت: فكرة الـ 6 نواب مضحكة وأكثر من 16 مجموعة من المغتربين تعمل على قانون الانتخاب كي نقول أننا القوة الأساسية القادرة على إعادة الإعمار في لبنان
يحدث الآن
فن
11:45
لقاء ودي يجمع وليد توفيق وعبادي الجوهر في القاهرة
فن
11:43
هكذا ردت باميلا الكيك على إشادة لونا بشارة بأدائها في مسلسل "آسر"
عربي و دولي
11:22
ترامب "مُعجب" بالمسجد!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
11:17
على أوتستراد الأسد.. تعميم أوصاف جثة رجل!
11:22
ترامب "مُعجب" بالمسجد!
2025-05-12
بعد إصابته برصـاص "انتخابي".. والد الفتى يتحدث ما حصل عبر الجديد (فيديو)
2025-04-09
وفاة الفنان العراقي جواد محسن والنقابة تنعاه بتأثر
2025-03-14
معجبة تقتحم مسرح راغب علامة وتقبل يده.. فاجئته بوشم صورته على ظهرها
00:23
الحكومة تعدّ إتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول الخليجية (الأنباء الكويتية)
بالفيديو
بالفيديو
10:38
هنا بيروت - علي مراد - الحلقة الكاملة
05:02
الجديد تواكب وقائع جلسة مجلس النواب
04:03
تحركات في ساحة النجمة تزامناً مع الجلسة التشريعية (فيديو)
15:09
امل طالب تضع ضيفيها سيرجيو وشارل حبيليني امام اختبار صعب في "والله لنكيف"
15:04
امل طالب ترحب بالسياح العرب على طريقتها: ناطرينكن تصرفوا مصاري
13:04
مقدمة النشرة المسائية 14-05-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
13:55
أسكته وزير الداخلية وأقالته الحكومة.. من هو رمزي نهرا؟
محليات
13:55
أسكته وزير الداخلية وأقالته الحكومة.. من هو رمزي نهرا؟
عربي و دولي
14:23
بتهمة التواصل مع الموساد.. الإدّعاء على منشد "حزب الله" (صورة)
عربي و دولي
14:23
بتهمة التواصل مع الموساد.. الإدّعاء على منشد "حزب الله" (صورة)
عربي و دولي
10:48
بالأسماء.. عقوبات جديدة على حزب الله!
عربي و دولي
10:48
بالأسماء.. عقوبات جديدة على حزب الله!
محليات
15:26
أول تعليق لكرامي بعد إعلان نتائج بلدية طرابلس
محليات
15:26
أول تعليق لكرامي بعد إعلان نتائج بلدية طرابلس
خاص الجديد
15:58
بالوقائع والأدلة.. لهذا السبب أُقيل محافظ الشمال رمزي نهرا
خاص الجديد
15:58
بالوقائع والأدلة.. لهذا السبب أُقيل محافظ الشمال رمزي نهرا
محليات
15:06
اليكم النتائج النهائية لإنتخابات بلدية طرابلس
محليات
15:06
اليكم النتائج النهائية لإنتخابات بلدية طرابلس
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025