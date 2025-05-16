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مراسل الجديد: وصول رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الى بغداد للمشاركة في القمة العربية
2025-05-16 | 10:24
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مراسل الجديد: وصول رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الى بغداد للمشاركة في القمة العربية
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خاص الجديد
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الجديد:
الحكومة
اللبنانية
بغداد
للمشاركة
القمة
العربية
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رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل لـ #الجديد: لسنا متحالفين مع الثنائي الشيعي في زحلة والمرشح الشيعي الحالة على لائحتنا هو نفسه الذي تحالفنا و"القوات" معه في الإنتخابات البلدية الماضية
هنا بيروت - علي مراد - الحلقة الكاملة
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