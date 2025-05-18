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ماكينة القوات في زحلة لـ #الجديد: النتائج حتى الآن تُظهر double score للائحة "قلب زحلة" على لائحة "زحلة رؤية وقرار"
2025-05-18 | 13:51
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ماكينة القوات في زحلة لـ #الجديد: النتائج حتى الآن تُظهر double score للائحة "قلب زحلة" على لائحة "زحلة رؤية وقرار"
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