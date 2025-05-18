مراسلة الجديد: فوز اللائحة المدعومة من النائب غسان سكاف في بلدة عيتا الفخار في قضاء راشيا

النائب غسان سكاف لـ الجديد: سعينا في الأسابيع الماضية للتوافق في بلدية عيتا الفخار (قضاء راشيا) ولكن بقي هناك بعض المرشحين المنفردين لذا سنخوض الإستحقاق البلدي والإختياري بشكل ديمقراطي في البلدة