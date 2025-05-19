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مراسلة الجديد في واشنطن : الإدارة الأميركية تعبر عن استيائها من تباطؤ السلطة في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتدعو إلى الإسراع بذلك في خطوات تنفيذية.
مراسلة الجديد في واشنطن : الإدارة الأميركية تعبر عن استيائها من تباطؤ السلطة في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتدعو إلى الإسراع بذلك في خطوات تنفيذية.
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مصادر دبلوماسية للجديد: من الأجدى لحزب الله العودة إلى الطرح الذي يقضي بتأليف لجان مدنية للتفاوض مع العدو الاسرائيلي دون التطبيع معه
2025-05-19 | 13:29
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مصادر دبلوماسية للجديد: من الأجدى لحزب الله العودة إلى الطرح الذي يقضي بتأليف لجان مدنية للتفاوض مع العدو الاسرائيلي دون التطبيع معه
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خاص الجديد
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