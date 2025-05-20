لا علاقة لطائرة "الميدل إيست" بما حصل في مطار شارل ديغول

أوضحت مصادر "الميدل ايست" لـ الجديد أن لا علاقة لطائرة "الميدل إيست" بحادث مطار شارل ديغول ولفتت الى انه لم يكن هناك أي خطر على الطائرة نفسها وإن ما حدث أنه أثناء محاولة طائرة "الميدل ايست" الإقلاع من مطار شارل ديغول في فرنسا، كان هناك طائرة مدنية أخرى تحمل حالة صحية طارئة إستدعت طلب سيارات للإسعاف الى أرض المطار وتنفيذ هبوط إضطراري.