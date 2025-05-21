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خاص الجديد
مراسل الجديد: إنتهاء اللقاء بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس والرئيس الفلسطيني يدون كلمات في سجل القصر الجمهوري الذهبي
2025-05-21 | 06:17
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مراسل الجديد: إنتهاء اللقاء بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس والرئيس الفلسطيني يدون كلمات في سجل القصر الجمهوري الذهبي
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مراسل الجديد: إنتهاء اللقاء بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس والرئيس الفلسطيني يدون كلمات في سجل القصر الجمهوري الذهبي
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