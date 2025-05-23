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2025-05-23 | 10:39
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معلومات الجديد :اجتماع أولي جمع اللجنة المكلفة بمتابعة ملف سلاح المخيمات وقرارات فورية تنفيذية في عدد من المخيمات الفلسطينية
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معلومات الجديد :اجتماع أولي جمع اللجنة المكلفة بمتابعة ملف سلاح المخيمات وقرارات فورية تنفيذية في عدد من المخيمات الفلسطينية
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