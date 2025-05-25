إدوارد غابريل لـ وهلق شو: الوقت يداهم لبنان في موضوع نزع السلاح

رئيس فريق العمل الأميركي من أجل لبنان إدوارد غابريل لـ وهلق شو: أظن أن هناك جدولاً زمنياً لنزع السلاح ولكن لم يتم التلفظ به وعلى الرئيس عون أن يتحدث مع حزب الله ليكون هناك وضوح بشأن هذا الملف