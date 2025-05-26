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خاص الجديد
مراسل الجديد: فوز رئيس بلدية أنطلياس جورج أبو جودة بنيابة رئاسة إتحاد بلديات المتن الشمالي
2025-05-26 | 05:59
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مراسل الجديد: فوز رئيس بلدية أنطلياس جورج أبو جودة بنيابة رئاسة إتحاد بلديات المتن الشمالي
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