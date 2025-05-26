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هنا بيروت - الحلقة الكاملة
2025-05-26 | 10:39
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مراسل الجديد: فوز ميرنا المر برئاسة إتحاد بلديات المتن الشمالي بنتيجة 22 على 11 صوت لنيكول الجميّل
إدوارد غابريل لـ وهلق شو: على لبنان أن يصعد الى القطار الذي سارت به سوريا ومن المهم أن يعلم اللبنانيون أن عليهم نزع السلاح ووضع جدول للإصلاحات
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