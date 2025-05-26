مزادات وتسوق حصري .. أندر القطع وأفضل الأسعار ولأول مرة في الشرق الأوسط .. تابعوا Souq888 الان على الجديد

مراسل الجديد: القوة المتوغلة في بلدة ميس الجبل تقوم بأعمال تجريف داخل البلدة بعد وصولها الى عمق 200 متراً

مراسل الجديد: القوة المتوغلة في بلدة ميس الجبل تقوم بأعمال تجريف داخل البلدة بعد وصولها الى عمق 200 متراً