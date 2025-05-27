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خاص الجديد
مراسل الجديد: إنتخاب إبراهيم زيدان رئيساً لبلدية بيروت
2025-05-27 | 05:31
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مراسل الجديد: إنتخاب إبراهيم زيدان رئيساً لبلدية بيروت
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مراسل الجديد: إنتخاب إبراهيم زيدان رئيساً لبلدية بيروت
خاص الجديد
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مراسل الجديد: إنتخاب راغب حداد نائباً لرئيس بلدية بيروت بعد فوزه بـ13 صوتاً
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