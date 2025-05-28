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معلومات الجديد: الجلسة ستشهد تعيين نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار على أن يتولى ابراهيم شحرور المهمة إضافة إلى سيدة على رأس الامانة العامة للمجلس وهو موقع من حصة الطائفة المسيحية
2025-05-28 | 13:13
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معلومات الجديد: الجلسة ستشهد تعيين نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار على أن يتولى ابراهيم شحرور المهمة إضافة إلى سيدة على رأس الامانة العامة للمجلس وهو موقع من حصة الطائفة المسيحية
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معلومات الجديد: الجلسة ستشهد تعيين نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار على أن يتولى ابراهيم شحرور المهمة إضافة إلى سيدة على رأس الامانة العامة للمجلس وهو موقع من حصة الطائفة المسيحية
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