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2025-05-30 | 13:15
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معلومات الجديد: باريس تدعم موقف لبنان بالمطالبة بالتجديد لقوات اليونيفيل وهذا ما تمت مناقشته بين الرئيسين عون وبري في بعبدا
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خاص الجديد
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ملف المرفأ.. استجواب قاضٍ وتبليغ نائب!
ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ الجديد: التسعيرة الجديدة للمحروقات شهدت إرتفاعاً بسبب الضرائب التي فرضتها الدولة ونحن علينا أن ننفذّ القرار بدءاً من الليلة
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