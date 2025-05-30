معلومات الجديد: باريس تدعم موقف لبنان بالمطالبة بالتجديد لقوات اليونيفيل وهذا ما تمت مناقشته بين الرئيسين عون وبري في بعبدا

معلومات الجديد: واشنطن تدعم موقف تل أبيب بإنهاء عمل اليونيفيل في الجنوب على اعتبار أنها لم تقم بالعمل الكافي لمنع تطوير قدرة الحزب العسكرية بالإضافة إلى مواجهة الحزب لليونيفيل تحت مظلة الأهالي