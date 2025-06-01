مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تحلق فوق ضاحية بيروت الجنوبية

أفادت معلومات أميركية لقناة "الجديد" بأن "الحديث عن إنتقال المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس الى تسلّم ملف اخر غير لبنان هي معلومات جدية وسيتم تكليف أورتاغوس قريباً عبر مبعوث ترامب ستيف ويتكوف على أن تتشكّل أورتاغوس الى بلد اخر ويتم تعيين شخصية اميركية اخرى".